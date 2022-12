Riassunto: Jonathan Nichols è il nuovo responsabile globale del customer success di Ventiv Technology

L’ex COO di Origami Risk, che vanta decenni di esperienza nel settore RMIS, entra a far parte del team di alti dirigenti di Ventiv

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–Ventiv Technology, fornitore leader di avanzate soluzioni analitiche per il rischio, gli indennizzi e le sottoscrizioni, oggi annuncia la nomina di Jonathan Nichols a responsabile globale del customer success.

Il signor Nichols apporta un’esperienza specialistica più che ventennale nell’offerta di un’esperienza cliente completa ed eccellente. Più di recente, prima di entrare a far parte di Ventiv, ha ricoperto l’incarico di Chief Operating Officer presso Origami Risk, società di software insurtech, dove ha guidato un team addetto ai servizi professionali che ha generato una forte crescita organica, un’eccezionale fidelizzazione dei clienti e il riconoscimento a livello nazionale per la creazione di quello che è considerato come uno “tra i migliori ambienti di lavoro”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Brianna LaRouche



(404) 214-0722 int. 142



blarouche@trevelinokeller.com