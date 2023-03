Riassunto: John Gao di Huawei: portare il 5.5G nella realtà, realizzare un mondo intelligente migliore

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Al Congresso mondiale della telefonia mobile (MWC) di Barcellona 2023, il GSMA ha ospitato la sessione del congresso “To Infinity and Beyond with 5G-Advanced” come parte del summit sui futuri del 5G. Alla sessione è intervenuto John Gao, Presidente di Huawei 5.5G Domain, con una presentazione intitolata “ Bring 5.5G Into Reality, Build A Better Intelligent World”. Gao ha spiegato come le capacità di rete sempre più forti del 5.5G proteggeranno gli investimenti degli operatori creando nel contempo valore commerciale. 10 Gbps downlink, 1 Gbps uplink, e l’esperienza deterministica miglioreranno significativamente l’esperienza utente e le capacità del network della rete per casi di utilizzo nel metaverso XR, nell’FWA e nel settore toB.





