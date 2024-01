Riassunto: Jazeera Airways e 1GLOBAL lanciano il servizio eSIM di Jazeera

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Jazeera Airways, la compagnia aerea low-cost con sede in Kuwait, ha sottoscritto un accordo di partnership con la società di telecomunicazioni con sede a Londra 1GLOBAL per diventare la prima compagnia aerea nella regione MENA a lanciare la propria offerta di eSIM da usare in viaggio. La collaborazione consentirà ai passeggeri di Jazeera di comunicare a costi contenuti e di evitare elevati costi di roaming in viaggio. Servirà inoltre a rafforzare la fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti di Jazeera Airways, dando impulso alle entrate accessorie.









Sfruttare il potere delle eSIM

Attraverso questa partnership, 1GLOBAL integrerà la sua tecnologia di eSIM per il grande consumo nell’offerta di servizi di Jazeera Airlines. Il processo avrà inizio con l’implementazione di un codice QR e di una soluzione basata su web con brand Jazeera, a cui seguirà un’integrazione a tutti gli effetti nell’app di Jazeera Airways.

