Riassunto: JAMPRO ospiterà una conferenza virtuale per gli investitori

La Conferenza virtuale per gli investitori Explore: Do Business Jamaica metterà in primo piano le opportunità d’investimento in Giamaica

KINGSTON, Giamaica–(BUSINESS WIRE)–Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) terrà la Conferenza virtuale per gli investitori Explore: Do Business Jamaica (Explore: Do Business Jamaica Virtual Investment Conference, DBJVIC) il 17 e il 18 novembre 2021 per presentare agli investitori locali e internazionali le opportunità d’investimento nelle industrie in crescita dell’isola.

L’evento metterà in risalto i progetti emergenti e i nuovi sviluppi nei settori agroalimentare, dell’outsourcing, manifatturiero, energetico, turistico e creativo attraverso più di 30 sessioni di dibattito a cura di esperti, interviste e discussioni con funzionari governativi e leader del mondo degli affari. La conferenza per gli investitori è intesa a promuovere le relazioni tra aziende e parti interessate e getterà luce sugli sforzi per la ripresa economica post-COVID-19 intrapresi dalla Giamaica.

La conferenza si svolgerà simultaneamente attraverso due piattaforme; la prima è costituita da un portale virtuale interattivo dedicato ad eventi che interessano il mondo degli affari che faciliterà un’esperienza coinvolgente in tempo reale e incontri B2B, mentre la seconda è costituita da un evento in live streaming tramite social media che promuoverà la consapevolezza sui progressi compiuti dall’economia giamaicana.

