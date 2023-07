Riassunto: Jam City presenta i supereroi e i supercriminali di DC Universe nel nuovo gioco-puzzle epico RPG, DC Heroes & Villains

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Lo studio leader nell’intrattenimento globale Jam City oggi annuncia il lancio mondiale di DC Heroes & Villains, il primo gioco-puzzle di azione RPG che presenta i supereroi e i supercriminali più emblematici dell’universo DC insieme in una storyline originale ambientata in luoghi leggendari e rinomati. Disponibile in App Store e Google Play a partire da oggi, DC Heroes & Villains è commerciato su licenza di Warner Bros. Interactive Entertainment per conto di DC. Questo titolo offre agli appassionati di videogiochi un’esperienza di gaming gratuito totalmente nuova, dove i giocatori possono creare la loro super squadra più forte di sempre, risolvere puzzle impegnativi e utilizzare potenti abilità di gruppo per salvare l’universo DC da una minaccia galattica.









