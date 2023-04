Riassunto: Jack e Laura Dangermond premiati con il Conservation Visionary Award

I fondatori di Esri sono stati insigniti dell’onorificenza dalla International Land Conservation Network per il loro impegno ambientalista

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Nel mese di dicembre 2022, gli Stati Uniti hanno aderito a una coalizione internazionale impegnata nella conservazione del 30% delle terre e degli oceani del pianeta entro il 2030, nel quadro di un’iniziativa conosciuta come 30 by 30 (30 entro il 30). Nell’ambito di una questione inerentemente geografica, uno dei principali strumenti già adottati per centrare questo obiettivo consiste nella tecnologia di mappatura. Esri, leader globale nell’intelligence di geolocalizzazione, sin dagli inizi è in prima linea nell’utilizzo di mappe e analisi per la conservazione. Una missione chiave per i fondatori, Jack e Laura Dangermond, è stato comprendere la connessione tra l’umanità e il pianeta, per contribuire a realizzare un mondo più sostenibile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Pubbliche relazioni di Esri



Cellulare: 301-693-2643



Email: jpruchniewski@esri.com