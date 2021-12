Riassunto: Jabra e UMA offrono soluzioni tecnologiche integrate per sale riunioni che trasformano lo spazio di lavoro

LONDRA & COPENAGHEN–(BUSINESS WIRE)–Dalla collaborazione tra Jabra e UMA sono nate innovative soluzioni per videoconferenze e meeting room che consentono di gestire senza problemi i dispositivi Jabra, da un unico punto del pannello di controllo UMA e con informazioni in tempo reale. Grazie alle videocamere intelligenti Jabra PanaCast per videoconferenze, gli utenti possono gestire e controllare i livelli di affollamento delle sale riunioni da desktop, smartphone o dal display della meeting room e ottimizzare l’utilizzo dello spazio in ufficio.

L’esclusiva visuale a 180 gradi di Jabra PanaCast e PanaCast 50 copre l’intero ambiente e genera dati anonimi sull’affollamento della sala; le informazioni vengono quindi inviate in tempo reale al pannello di controllo UMA per fornire approfondimenti e analisi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Gavin Fletcher



gavin@askuma.ai