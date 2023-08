Riassunto: J.P. Morgan Payments abilita Tap to Pay on iPhone per i commercianti statunitensi: il primo cliente è Sephora

I commercianti possono accettare pagamenti contactless di persona, in tutta sicurezza e ovunque

Sephora è il primo cliente

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–J.P. Morgan Payments oggi annuncia il lancio di Tap to Pay on iPhone per i suoi clienti del settore del commercio negli Stati Uniti. La soluzione consente ai commercianti di accettare pagamenti contactless tramite iPhone, senza necessità di un lettore dedicato di carte di pagamento né di ulteriore hardware.





Servendosi semplicemente di un iPhone, i commercianti ora possono accettare pagamenti contactless senza utilizzare un terminale fisico. Il risultato è un’esperienza di pagamento differenziata che permette a commercianti e clienti di interagire ed effettuare pagamenti ovunque, tramite Wi-Fi o connessione cellulare, e che genera un’esperienza di checkout veloce e fluida.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richard Hillary



richard.hillary@jpmorgan.com