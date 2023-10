Riassunto: J.P. Morgan migliora le capacità di gestione dei dati per i clienti dei servizi di sicurezza

La piattaforma Fusion di J.P. Morgan ampliata per fornire funzionalità cloud-native di custodia, contabilità dei fondi e dati di middle office agli investitori istituzionali

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–J.P. Morgan oggi ha annunciato il lancio della sua Securities Services Data Mesh per gli investitori istituzionali, disponibile attraverso Fusion by J.P. Morgan (Fusion). La soluzione consente agli investitori di recuperare dati essenziali per gli investimenti dall’archivio dei servizi Custody, Fund Accounting e Middle Office di J.P. Morgan utilizzando canali cloud-native, tra cui API REST, notebook Jupyter e Snowflake Financial Services Data Cloud.





Le aziende che intendono approfittare della flessibilità del cloud e sfruttare l’espansione accelerata e il rapido sviluppo in analitica, AI e apprendimento automatico richiedono dati con uno stack tecnologico pronto da usare e analizzare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

