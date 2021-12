Riassunto: iXensor conferma che il test antigenico per il COVID-19 PixoTest® rileva la variante Omicron e altre importanti varianti che destano preoccupazione

TAIPEI, Taiwan–(BUSINESS WIRE)–iXensor Co., Ltd. (6734.TWO)





iXensor, il pioniere della salute mobile, dichiara che il suo test antigenico per il COVID-19 potenziato dalla visione digitalizzata PixoTest® è efficace nel rilevare tutte le importanti varianti di SARS-CoV-2, compresa la Omicron (B.1.1.529) dopo aver completato due studi di validazione.

In risposta alle nuove ondate emergenti di pandemia da COVID-19 causate dalla variante Omicron in tutto il mondo, iXensor ha condotto un’analisi in-silicio seguita da una conferma in laboratorio utilizzando la proteina ricombinante della variante Omicron. Lo studio in-silicio ha valutato le sequenze degli aminoacidi della proteina N tipo wild e della variante Omicron (P13L, E31del, R32del, S33del, R203K, G204R), concludendo che la variante Omicron viene rilevata dal test antigenico per il COVID -19 PixoTest®.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

