Riassunto: ITEN lancerà la produzione su scala industriale della sua famiglia di prodotti Powency di batterie allo stato solido

DARDILLY, Francia–(BUSINESS WIRE)–Fiera commerciale electronica 2024– ITEN, azienda in prima linea nello sviluppo e nella produzione di batterie allo stato solido per applicazioni microelettroniche, ha annunciato oggi il lancio in produzione della nuova famiglia di batterie ricaricabili agli ioni di litio Powency. Questa nuova famiglia è composta da batterie ad alta densità di potenza, tra cui la batteria PWY0150S, disponibile in pre-produzione, e la batteria PWY0250S, disponibile come campione di progettazione. Queste prime batterie Powency hanno rispettivamente una capacità di 150µAh e 250µAh. La famiglia di prodotti Powency, prodotta presso lo stabilimento ITEN in Francia, è la dimostrazione della leadership tecnologica e industriale di ITEN nel settore delle batterie allo stato solido.





