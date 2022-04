Riassunto: ISAE-SUPAERO raggiunge un primato scientifico nell’esplorazione di Marte

TOULOUSE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Il rover Perseverance della NASA ha sorvegliato il cratere Jezero di Marte per più di un anno. Ha registrato per la prima volta l'”ambiente sonoro” del pianeta rosso grazie al microfono marziano sviluppato da ISAE-SUPAERO, a bordo dello strumento americano-francese SuperCam. Un team internazionale pubblica su Nature il 1° aprile 2022 l’analisi scientifica di questi suoni.

Il team di ricerca ISAE-SUPAERO “Space Systems in Planetology & Applications” è convinto da anni dell’interesse scientifico di sviluppare un microfono per capire meglio Marte. Sull’eredità di missioni spaziali su larga scala con il laboratorio Jet Propulsion Caltech come InSight, o i suoi contributi a missioni di Scienze della Terra come i palloni stratosferici dell’agenzia francese CNES Stratéole-2, l’Istituto lavora infatti da più di 10 anni su strumenti di modellazione per studiare l’interazione delle atmosfere planetarie con pianeti rocciosi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Leïla Colaud



Leila.c@oxygen-rp.com