Riassunto: ISACA terrà l’edizione inaugurale dell’evento virtuale ISACA Conference Europe

Gli argomenti trattati nel corso dell’evento spaziano dalle norme etiche nel trattamento dei dati alla tecnologia blockchain, alla sicurezza del cloud e ai controlli relativi alla intelligenza artificiale

SCHAUMBURG, Illinois–(BUSINESS WIRE)–ISACA ospiterà il mese prossimo la primissima edizione di ISACA Conference Europe, un evento dedicato alle tecnologie emergenti, alle migliori pratiche e allo sviluppo della leadership. La conferenza si svolgerà virtualmente dal 20 al 22 ottobre proponendo argomenti di interesse per i professionisti del ramo delle tecnologie aziendali per aiutarli nello svolgimento dei loro ruoli trasformativi.

Le sessioni in programma durante ISACA Conference Europe durano dai 25 ai 75 minuti l’una e offrono l’opportunità di guadagnare un massimo di 19 crediti di formazione professionale continua. La conferenza si soffermerà su tematiche come controlli IT, informatica gestionale, modelli COBIT e CMMI, sicurezza informatica, privacy, gestione dei rischi, miglioramento delle prestazioni, tecnologie emergenti, sviluppo della leadership e gestione della carriera.

Le sessioni saranno presentate in diretta mediante la piattaforma per conferenze virtuali di ISACA, ove molte includono una sessione di domande e risposte con l’intervento in diretta dei relatori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Emily Van Camp, evcamp@isaca.org, +1.847.385.7223