Riassunto: ISACA si unisce alla European Cyber Security Organisation (ECSO) per rafforzare la sicurezza informatica e le capacità digitali in Europa

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–ISACA, una delle principali associazioni globali per professionisti nel settore dell’attendibilità digitale, è lieta di annunciare di essersi unita alla European Cyber Security Organisation (ECSO). La sua partecipazione accelererà l’impegno condiviso delle due organizzazioni a portare avanti la sicurezza informatica, promuovendo la collaborazione e dando impulso all’attendibilità digitale in Europa.





L’appartenenza di ISACA alla ECSO porta numerosi vantaggi e opportunità a organizzazioni e professionisti in Europa. Tramite la collaborazione con la ECSO, ISACA condividerà la propria competenza, le risorse di cui dispone e le iniziative di formazione che intraprende per sviluppare l’ecosistema della sicurezza informatica in Europa e migliorarne le prassi in questa regione geografica.

L’appartenenza di ISACA alla ECSO servirà inoltre a mettere a frutto in vari modi l’iniziativa Women4Cyber della ECSO e il programma SheLeadsTech della fondazione One In Tech di ISACA.

Contacts

ISACA – Esther Almendros, +34 692 669 722, ealmendros@isaca.org

Firstlight group – +44 7526 565 507, isacateam@firstlightgroup.io