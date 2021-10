Riassunto: ISACA pubblica le linee guida per il disegno di legge sulla resilienza operativa digitale dell’UE

La nuova pubblicazione aiuta il settore finanziario a prepararsi in previsione della versione definitiva del regolamento DORA che dovrebbe entrare in vigore nei prossimi 18-24 mesi

SCHAUMBURG, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Sebbene le riforme introdotte a seguito della crisi finanziaria del 2008 abbiano contribuito a rafforzare la resilienza del settore finanziario, esse non hanno tenuto debitamente conto della resilienza delle operazioni digitali. Il disegno di legge sulla resilienza operativa digitale (Digital Operational Resilience Act, DORA) è stato proposto di recente dall’Unione Europea quale regolamento disciplinante la resilienza operativa digitale per gli istituti finanziari dell’UE e ISACA fornisce le linee guida su tale proposta di legge nel suo ultimo libro bianco intitolato Resilienza operativa digitale nel settore finanziario dell’UE: un approccio basato sui rischi (Digital Operational Resilience in the EU Financial Sector: A Risk-Based Approach).

Una volta entrato in vigore, DORA fungerà da regolamento cui dovranno attenersi gli operatori di sistemi per servizi finanziari come imprese d’investimento, istituti di credito, mercati finanziari e istituti di moneta elettronica onde garantire la stabilità dei sistemi e la resilienza agli incidenti informatici.

