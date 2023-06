Riassunto: ISACA annuncia l’impegno preso con la Commissione Europea per la crescita e il potenziamento della forza lavoro europea nel campo della sicurezza informatica

ISACA fornirà 20.000 iscrizioni gratuite agli studenti di tutta Europa per acquisire competenze cruciali in materia di sicurezza informatica

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–ISACA, associazione professionale leader a livello mondiale che aiuta i singoli e le organizzazioni nella ricerca della fiducia digitale, è orgogliosa di annunciare l’impegno preso con la Commissione Europea per incrementare e potenziare la forza lavoro della sicurezza informatica in Europa. Quetso impegno indica il sostegno di ISACA del programma di sicurezza informatica dell’Unione Europea (UE) e della promozione dell’innovazione, della crescita economica e del benessere della società. ISACA accoglie con favore l’istituzione dell’ Accademia delle competenze di sicurezza informatica dell’UE come iniziativa chiave lanciata nel 2023 nel contesto dell’ “European Year of Skills,” per incrementare il numero di professionisti qualificati nella sicurezza informatica nell’UE.

