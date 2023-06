Riassunto: ISACA accoglie il nuovo CEO Erik Prusch

La vasta esperienza tecnologica e di leadership di Prusch contribuirà a guidare la crescita e l’impatto

SCHAUMBURG, Ill.–(BUSINESS WIRE)–Erik Prusch è entrato a far parte dell’ISACA come nuovo CEO. Con sede nello stato di Washington, negli Stati Uniti, Prusch apporta all’organizzazione una significativa esperienza in campo tecnologico e di leadership come CEO e direttore del consiglio di amministrazione.





“ Questo è un momento entusiasmante per ISACA, che si è espansa a livello globale, ha sviluppato nuovi strumenti e risorse per aiutare le organizzazioni a prosperare in un panorama tecnologico in rapida evoluzione ed è stata riconosciuta come leader globale nella fiducia digitale”, ha dichiarato Pam Nigro, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ISACA. “ La vasta esperienza e le competenze di Erik in ambito tecnologico e di leadership aziendale contribuiranno a far progredire l’ISACA e ad aggiungere valore alle persone e alle aziende che serviamo”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kristen Kessinger, kkessinger@isaca.org, +1.847.660.5512

Emily Ayala, communications@isaca.org, +1.847.385.7223