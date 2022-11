Riassunto: Iron Mountain Data Centers espande il mercato EMEA

Acquisizione di XData Properties a Madrid, in Spagna

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Iron Mountain (NYSE: IRM), leader globale nel campo dell’archiviazione innovativa, dell’infrastruttura dei data center, della gestione del ciclo di vita delle risorse e dei servizi di gestione delle informazioni, ha ampliato il suo mercato dei data center con l’acquisizione di XData Properties, uno dei parchi di data center più grandi, a Madrid. La proprietà dispone di una potenza tale da poter arrivare a sviluppare 79 megawatt nei prossimi anni. In aggiunta al data center da tre megawatt esistente in loco, il completamento del primo data center da 20 megawatt è previsto per il 2024.

“ L’acquisizione di XData ci consente di rispondere alla domanda crescente di servizi di data center connessi, conformi e sostenibili in Europa; siamo entusiasti di espandere il nostro mercato EMEA”, ha dichiarato Eric Boonstra, Vice Presidente e Direttore generale di Iron Mountain Data Centers EMEA.

