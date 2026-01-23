Riassunto: iQmetrix annuncia il primo "Telecom Retail Summit" al MWC Barcelona 2026

Il fornitore di software leader nel settore sfida l'industria sul crescente divario tra innovazione telecom ed esperienza nei negozi.

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--iQmetrix, l'unico fornitore globale di soluzioni di commercio interconnesso per la vendita al dettaglio nel settore delle telecomunicazioni, oggi ha annunciato il suo ritorno al Mobile World Congress (MWC) Barcelona con il primo Telecom Retail Summit .

L'esclusivo summit di mezza giornata, ideato per stimolare una conversazione da troppo tempo attesa: il settore delle telecomunicazioni vende la tecnologia più avanzata sul pianeta, eppure offre una delle esperienze di acquisto al dettaglio meno entusiasmanti nell'attuale scenario commerciale.

Riunendo leader nel settore telecom, esperti di futuro e innovatori del commercio al dettaglio, il Telecom Retail Summit sfida il settore a ripensare il ruolo del negozio e a ridefinire il modo in cui l'esperienza del cliente, la tecnologia e le operazioni convergono nel Store of the Future (Negozio del futuro).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media

media@iqmetrix.com