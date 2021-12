Riassunto: IQM: una nuova fonte di microonde super raffreddata stimola l’adattabilità dei computer quantistici

Un consorzio per la ricerca che comprende l’Università di Aalto, VTT e IQM ha progettato una nuova fonte di microonde che potrebbe sostituire i voluminosi sistemi di controllo che ostacolano la scalabilità dei computer quantistici.





ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–In un nuovo articolo pubblicato in Nature Electronics, un gruppo di ricercatori in Finlandia ha sviluppato un circuito che produce segnali a microonde di alta qualità richiesti per controllare computer quantistici operando a temperature prossime allo zero assoluto. Si tratta di una fase importante per avvicinare ulteriormente il sistema di controllo al processore quantistico, rendendo così possibile un aumento notevole del numero di qubit nel processore.

