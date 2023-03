Riassunto: IQM Quantum Computers consegneranno unità di elaborazione quantistica per il primo computer quantistico in Spagna

IQM è socia del consorzio diretto da Qilimanjaro Quantum Tech e GMV

IQM fornirà una prima unità di elaborazione quantistica entro il secondo trimestre 2023

Il computer quantistico verrà installato nel Barcelona Supercomputing Center (BSC) e integrato nel supercomputer MareNostrum 5

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–IQM Quantum Computers (IQM), azienda leader europea nel settore dei computer quantistici, ha annunciato oggi di essere stata selezionata per fornire unità di elaborazione quantistica per il primo computer quantistico in Spagna da installare nel Barcelona Supercomputing Center (BSC) e integrare con il supercomputer MareNostrum 5, il computer più potente esistente in Spagna.





