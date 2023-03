Riassunto: IQM Academy: il principale produttore europeo di computer quantistici lancia dei corsi online gratuiti rivolti a tutti

Non è richiesta nessuna conoscenza pregressa per la partecipazione alla IQM Academy

L’obiettivo è far comprendere più diffusamente potenziali e limiti di questa tecnologia

Solo con una formazione capillare è possibile ottenere un primato tecnologico dell’Europa in campo quantistico

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–IQM Quantum Computers (IQM), produttore di computer quantistici leader in Europa, oggi ha lanciato un’iniziativa globale dal titolo “IQM Academy” che offre a titolo gratuito un corso di formazione online in campo quantistico mirato a istruire e formare talenti per creare professionisti nel settore.





IQM vuole coinvolgere studenti delle superiori e universitari, insegnanti e appassionati che, con curiosità, desiderano avvicinarsi ai fondamenti dell’informatica quantistica.

