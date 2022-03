Riassunto: iProov ottiene la certificazione del modulo di servizio eIDAS di livello Qualified Trust

La verifica e l’autenticazione facciale biometrica sono state certificate in modo indipendente, in conformità con i massimi standard europei

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–iProov, leader mondiale nella tecnologia di autenticazione facciale, oggi annuncia di aver ottenuto la certificazione come ‘servizi fiduciari qualificati’ del modulo eIDAS, il massimo livello di affidabilità, per i suoi servizi di verifica e autenticazione biometrica. Questa certificazione esclusiva consente ad iProov di fornire servizi di onboarding e autenticazione ai fornitori di servizi fiduciari qualificati (QTSP) in tutta l’Unione Europea (UE) senza dover ricorrere a complessi controlli di integrazione.

“Per la prima volta, i fornitori di Firme elettroniche qualificate possono evitare i colloqui video”, ha commentato Andrew Bud, fondatore e CEO di iProov.

