Riassunto: iPreFlight Genesis™ Pro espande in maniera significativa il portafoglio di soluzioni ad alte prestazioni leader di settore di APG aggiungendovi un flusso di lavoro comprovato e pienamente integrato per la pianificazione e la gestione …

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–

iPreFlight Genesis™ Pro espande in maniera significativa il portafoglio di soluzioni ad alte prestazioni leader di settore di APG aggiungendovi un flusso di lavoro comprovato e pienamente integrato per la pianificazione e la gestione dei voli internazionali per spedizionieri ed equipaggi di cabina

NBAA-BACE – Aircraft Performance Group (APG) ha annunciato iPreFlight Genesis™ Pro; una nuova soluzione che garantisce il perfetto coordinamento tra spedizionieri aerei ed equipaggi di cabina ottimizzando la pianificazione dei voli a livello globale con prestazioni integrate in rotta e nelle fasi di decollo e atterraggio. iPreFlight Genesis Pro è il frutto della comprovata esperienza più che ventennale di APG nella fornitura di soluzioni fidate e ad alte prestazione per la gestione delle operazioni in pista per oltre 350 profili di aeromobili e 9.000 aeroporti monitorati, abbinata alle capacità di archiviazione e gestione delle rotte globali di RocketRoute e alla soluzione globale ChartData di Seattle Avionics.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

John Rutter



johnr@seattleavionics.com

+1 206 779 2067