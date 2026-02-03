Riassunto: Iper personalizzazione su grande scala: perché i marchi devono passare a una strategia di IA agentica

Infobip celebra 20 anni di innovazione nella comunicazione con i clienti: l'azienda incentrata sull'IA immagina il futuro dell'IA agentica

VODNJAN, Croazia--(BUSINESS WIRE)--La piattaforma globale di comunicazioni su cloud incentrata sull'IA Infobip, celebrando due decenni di innovazione, prevede un cambiamento imminente e radicale nel coinvolgimento marchio-consumatore. Allontanandosi dall'attuale messaggistica applicazione-persona (A2P), Infobip prevede un ampio cambiamento verso un modello da agente a persona, che alla fine porta a un futuro agente-agente autonomo entro il 2030.

L'evoluzione del coinvolgimento

La rapida adozione dell'intelligenza artificiale sta guidando le imprese verso modelli di comunicazione di IA agentica, alla base di comunicazioni autonome con i clienti in tutti i punti di contatto.

