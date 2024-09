Riassunto: IonQ annuncia il più grande contratto statunitense di computer quantistici nel 2024 per 54,5 milioni di dollari, con il United States Air Force Research Lab

La tecnologia innovativa di IonQ ha fatto crescere i computer quantistici in una notevole attività globale

L’azienda prevede di ottenere quasi il doppio dei ricavi per il terzo anno consecutivo

L’appalto accelera l’espansione di IonQ nel mercato della rete di computer quantistici da 15 miliardi di dollari*

COLLEGE PARK, Md.–(BUSINESS WIRE)–IonQ (NYSE: IONQ), un leader nel settore dei computer quantistici, oggi ha annunciato di aver firmato un contratto da 54,5 milioni di dollari con il United States Air Force Research Lab (AFRL), il Laboratorio di ricerca dell’aeronautica militare americana. A un trimestre dalla fine dell’anno fiscale, IonQ ha annunciato 72,8 milioni in prenotazioni per l’anno in corso e ribadito la sua fiducia nel raggiungimento o superamento del numero di prenotazioni, che si aggirano intorno ai 75-95 milioni di dollari per l’anno in corso.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

IonQ – Referente per i media:

Tyler Ogoshi



press@ionq.com

IonQ – Referente per gli investitori:

investors@ionq.co