Arrow Electronics accelera lo sviluppo di software per autoveicoli espandendo i centri di eccellenza

CENTENNIAL, Colorado–(BUSINESS WIRE)–Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW), una società internazionale che sviluppa soluzioni tecnologiche, e la sua impresa di servizi di ingegneria, eInfochips, hanno annunciato l’espansione dei Centri di eccellenza (CoE) per il settore automotive tramite nuovi centri di sviluppo a Monaco di Baviera e Istanbul per assistere meglio i clienti nello sviluppo di prodotti per autoveicoli di nuova generazione.





Le aziende innovatrici devono far fronte a vari ostacoli nell’adozione di tecnologie software ibride, autonome e connesse, perché alcune di loro non dispongono internamente di ingegneri in possesso delle capacità necessarie. I CoE per il settore automotive creati da Arrow colgono le opportunità e aiutano a risolvere i problemi associati a queste tecnologie in tale settore.

La recente acquisizione da parte di Arrow di iQmine, una delle principali imprese di servizi di ingegneria per i settori automotive e dei trasporti, rafforza ulteriormente le capacità dei CoE. Con sede centrale a Monaco di Baviera, in Germania e un altro centro di sviluppo a Istanbul, in Turchia, iQmine aiuta i produttori di apparecchiature originali (OEM) e aziende di primo livello ad accelerare lo sviluppo dei prodotti grazie al suo profondo know-how in AUTOSAR (Automotive Open System Architecture), nello sviluppo di software per le centraline elettroniche (ECU), nella diagnostica dei veicoli e della sicurezza funzionale.

“ La tendenza riguardante i veicoli CASE (connessi, autonomi, condivisi ed elettrificati) sta diventando il quadro di riferimento per il futuro del settore automotive e ciò presenta un’opportunità senza precedenti per Arrow riguardo sia ai componenti che ai servizi tecnici”, spiega Rick Marano, presidente business dei componenti globale presso Arrow. “ I CoE per il settore automotive, aumentati tramite la recente acquisizione di iQmine, nonché di Avelabs in precedenza quest’anno, completano e ampliano i nostri attuali servizi di ingegneria forniti da eInfochips.”

Per saperne di più sui CoE per il settore automotive: https://www.einfochips.com/domains/automotive/

Informazioni su Arrow Electronics

Arrow Electronics (NYSE:ARW) acquisisce e crea soluzioni tecnologiche per migliaia dei principali produttori e fornitori di servizi. Con un fatturato globale nel 2023 di 33 miliardi di USD, il portafoglio Arrow abilita la tecnologia in importanti settori e mercati. Per saperne di più: arrow.com.

Informazioni su eInfochips

eInfochips, un’impresa Arrow Electronics, è uno dei principali fornitori di servizi di ingegneria del prodotto e trasformazione digitale. Con oltre 500 prodotti sviluppati e 40 milioni di implementazioni in 140 paesi del mondo, eInfochips dà impulso a innovazioni tecnologiche in vari segmenti verticali. eInfochips riduce il time-to-market per i clienti grazie al suo know-how in molteplici aree – cloud, IoT, IA/ML, gemelli digitali, iper-automazione e cybersecurity.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

