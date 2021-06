Riassunto: Invivoscribe propone in anteprima funzionalità di citometria a flusso a 12 colori presso i propri laboratori di riferimento negli Stati Uniti, in Europa e in Cina

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Invivoscribe, un leader globale nella diagnostica di precisione, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo servizio di citometria a flusso multiparametrica a 12 colori presso il proprio nuovissimo laboratorio di riferimento a Shanghai, Cina parte della propria rete internazionale LabPMM. È da tempo che la citometria a flusso rappresenta lo standard per la cura di numerosi tumori del sangue, tra cui la leucemia mieloide acuta (LMA), tuttavia per raggiungere una sensibilità a livello di malattia minima residua (minimal residual disease, MRD) con un campione minimo è necessario il ricorso alla citometria a flusso multiparametrica (multiparametric flow cytometry, MFC) a 12 colori. Grazie a una combinazione di funzionalità MRD di citometria a flusso a 12 colori e sequenziamento genetico di nuova generazione (next-generation sequencing, NGS) negli Stati Uniti, in Europa e anche in Cina, Invivoscribe ora fornisce una soluzione internazionale onnicomprensiva ai propri partner che operano nel settore farmaceutico.

La rete standardizzata globale di laboratori di riferimento LabPMM di Invivoscribe fornisce i saggi, i pannelli genici e il software bioinformatico NGS da abbinare ai nostri nuovi pannelli MFC.

