Riassunto: InvestorFlow apre un reparto operativo a Londra

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–InvestorFlow, ‘the Alternatives Cloud’ per affari e investitori, oggi ha annunciato al Salesforce World Tour London l’apertura di InvestorFlow UK Ltd, il suo reparto operativo di Londra che ne espande la presenza nel Regno Unito e nell’Europa continentale. La società inoltre ha scelto Richard Davies come vicepresidente e responsabile delle operazioni in Europa.





InvestorFlow, fornitore leader di portali di investimento e di CRM per i gestori di asset alternativi, offre esperienze di prossima generazione per quanto riguarda investimenti, raccolte fondi, rapporti con gli investitori e gestione della deal pipeline per le principali società statunitensi attive negli investimenti alternativi. InvestorFlow è al servizio di oltre 200 clienti negli Stati Uniti, tra cui 25 dei 50 maggiori gestori globali di asset alternativi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

