Riassunto: Investimenti nell’esperienza dei dipendenti, nel cloud e nell’AI producono una migliore esperienza clienti, stando a un nuovo rapporto NTT

Il 91% delle organizzazioni concorda sul fatto che una migliore EX avrà un impatto diretto sui loro profitti netti; il 92% dice lo stesso del CX

Il 56% dei CEO si trova assolutamente d’accordo sul fatto che allineare le strategie CX ed EX massimizza il loro impatto sulla crescita dell’azienda

Il 95% delle organizzazioni vede l’adozione del cloud come un fattore essenziale per ottenere risultati EX e CX

Le organizzazioni dalle migliori prestazioni hanno il doppio delle probabilità di utilizzare già strumenti CX su base AI rispetto a quelle che hanno meno successo

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–NTT Ltd., importante azienda di infrastrutture e servizi IT, oggi ha lanciato il suo 2023 Global Customer Experience Report, la Relazione sull’esperienza clienti globale 2023, secondo la quale l’esperienza clienti (CX) rimane una priorità assoluta della C-suite, con il 95% delle organizzazioni che oggi hanno un dirigente incaricato della C-suite responsabile di questo settore commerciale.

