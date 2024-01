Riassunto: InvestCloud nomina Jeff Yabuki Presidente del CdA e Ceo

Il ruolo di Yabuki presso Motive Partners si espande a quelli di Presidente del CdA e Ceo di InvestCloud, preparando il terreno per la successiva fase di crescita di quest’ultima

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–InvestCloud (o la “Società”), società internazionale che sviluppo soluzioni per la gestione di capitali e patrimoni, oggi ha annunciato la nomina di Jeffery W. Yabuki (“Jeff”) alle cariche di Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato. In questo ruolo Jeff dirigerà le operazioni e la strategia di InvestCloud, con un focus sull’eccellenza nel rispondere alle aspettative dei clienti. La sua leadership conferirà ulteriore autonomia ai clienti e partner InvestCloud grazie alla piattaforma tecnologica scalabile della Società, la quale è appoggiata da Clearlake Capital Group, L.P. (insieme a determinate sue affiliate, “Clearlake”) e da Motive Capital Management, LLC (insieme a determinate sue affiliate, “Motive Partners”), che insieme l’hanno ricapitalizzata nel 2021.





