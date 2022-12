Riassunto: InvestCloud mette in ulteriore risalto la pianificazione digitale con la nomina di un nuovo dirigente per lo sviluppo del prodotto

Il nuovo ruolo direttivo nel business Digital Planning segna l’investimento continuo di InvestCloud a sostegno della pianificazione finanziaria di una varietà di clienti, da quelli che operano autonomamente a quelli con un patrimonio netto di notevole consistenza.

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Con un’iniziativa che sottolinea l’alta priorità della pianificazione digitale InvestCloud, leader mondiale nel campo della trasformazione digitale per il settore finanziario, ha nominato Michael Roth Presidente del business Digital Planning. In combinazione con le sue soluzioni digitali avanzate per le comunicazioni e le attività di acquisto e vendita, l’azienda continua a investire nella suite di soluzioni sviluppate per la pianificazione finanziaria nell’intera gamma di patrimoni gestiti.

Nel nuovo ruolo farà capo a Michael la responsabilità di dare impulso alla crescita della proposta di pianificazione digitale di InvestCloud a sostegno anche degli scenari di pianificazione più complessi – come quelli riguardanti le imposte, le proprietà immobiliari, il flusso di cassa e la pianificazione delle successioni ereditarie – e al tempo stesso adattare le soluzioni affinché rispondano ai requisiti giurisdizionali unici di paesi e unioni sovranazionali di tutto il mondo.

