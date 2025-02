Riassunto: Intersolar Europe: è arrivato il momento delle centrali ibride

MONACO & PFORZHEIM, Germania--(BUSINESS WIRE)--È arrivata l'era delle centrali ibride. Unendo energia solare, eolica e idroelettrica con l'accumulo intelligente, queste centrali integrano in modo efficiente l'elettricità rinnovabile nella rete. Con il raduno dell'industria solare mondiale a Intersolar Europe, le discussioni si incentreranno sugli ultimi progressi, sulle normative e prospettive future delle centrali ibride.

In tutta Europa si stanno costruendo enormi centrali ibride: una volta completato, un progetto in Portogallo comprenderà un impianto fotovoltaico da 365 megawatt (MW), un parco eolico da 264 MW, un sistema di accumulo a batterie da 168 MW e un elettrolizzatore da 500 kilowatt (kW) per la produzione di idrogeno verde.

