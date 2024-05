Riassunto: Intergamma e Hanshow stringono un’alleanza strategica per lanciare nel Benelux innovative soluzioni per la vendita al dettaglio digitale nel settore del fai da te

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Hanshow, una delle principali imprese internazionali nello sviluppo di soluzioni per il retailing digitale, ha annunciato di avere stretto una partnership esclusiva con Intergamma, leader nel settore del fai da te nel Benelux, che prevede l’inizio dell’installazione ufficiale delle etichette da scaffali elettroniche (ESL, electronic shelf label) di Hanshow a novembre 2023. Questa collaborazione mira a offrire un’esperienza di shopping integrata e unica per clienti in tutti i canali, segnando uno sviluppo molto interessante nel settore del retailing mentre espande la presenza di Hanshow nel settore delle vendite al dettaglio di prodotti non alimentari con Intergamma operando con gli importanti brand Gamma e Karwei, con quasi 400 punti vendita nei Paesi Bassi e in Belgio.









