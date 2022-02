Riassunto: InterCloud raccoglie un finanziamento di serie D da 100 milioni di euro

Aleph Capital investe in InterCloud, leader della connettività nel cloud, per finanziarne l’espansione nei mercati globali e stimolare l’innovazione in un segmento in rapida crescita.

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–InterCloud, piattaforma leader nella connettività del cloud, oggi annuncia un round di finanziamento di serie D da 100 milioni di euro guidato da Aleph Capital, con la partecipazione degli investitori storici Ventech e Open CNP. Con quest’ultima operazione sale a 138 milioni di euro il finanziamento totale incassato da InterCloud, fondata a Parigi nel 2010, che utilizzerà i fondi per ampliare la propria offerta di servizi e finanziare la crescita esterna.

Garantire performance, sicurezza e controllo nel cloud

Agilità e performance delle imprese globali dipendono più che mai dall’affidabilità dell’accesso alle risorse sul cloud.

