Riassunto: Interaxon Inc. (Muse®) lancia l’ultimissimo ausilio non farmaceutico per il sonno: “sonniferi digitali” basati su EEG che esercitano un’azione immediata e intelligente per conciliare il sonno e porre rimedio ai risvegli notturni

L’ultimissima versione dell’hardware Muse S (Gen 2) impiega la tecnologia “Smart Fade” per rilevare i risvegli notturni e somministrare automaticamente un “sonnifero digitale” per permettere agli utenti di riaddormentarsi più velocemente

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Interaxon Inc. (Muse®), leader del settore delle neurotecnologie e della meditazione, ha annunciato quest’oggi il lancio della seconda generazione di Muse S, la sua popolare fascia per la meditazione e il sonno basata su elettroencefalogramma (EEG). Questa soffice fascia aggiornata, che è in grado di rilevare l’attività cerebrale, impiega biofeedback in tempo reale per agevolare l’apprendimento dell’arte della mediazione e rendere più facile addormentarsi, rimanere addormentati e riaddormentarsi se ci si risveglia di notte.





In aggiunta alla versione aggiornata della fascia Muse S, Interaxon ha lanciato anche un nuovo tipo di esperienza del sonno intelligente basata su EEG per aiutare gli utenti ad addormentarsi e a riaddormentarsi in caso di risveglio durante la notte.

Interaxon è entusiasta di proporre questa soluzione per il sonno del tutto inedita che segue il lancio accolto con grande favore di contenuti e dati analitici per il tracking del sonno basato su EEG per favorire lo sviluppo di abitudini sane per quanto concerne il sonno.

