Riassunto: InterAx Biotech annuncia la nomina di Mark Levick, MD, Ph.D., un alto dirigente che vanta una lunga esperienza nel settore farmaceutico, a membro del consiglio di amministrazione

ZURIGO–(BUSINESS WIRE)–InterAx Biotech AG, azienda di sviluppo prodotti pioniere della farmacologia computazionale per la creazione di terapie innovative, annuncia la nomina del Dott. Mark Levick alla carica di amministratore. Oltre a svolgere i compiti inerenti a questo ruolo, il Dott. Levick offrirà al consiglio di amministrazione indicazioni per lo sviluppo scientifico e clinico e per la gestione mentre l’azienda porta vanti la sua pipeline verso studi clinici.









Mark Levick in precedenza era Ceo di Alvotech, una società biofarmaceutica globale quotata alla borsa statunitense NASDAQ. Oltre a creare la linea di prodotti di Alvotech, Mark e il suo team hanno diretto l’approvazione e il lancio commerciale di Simlandi/Hukyndra in 17 Paesi del mondo.

