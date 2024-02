Riassunto: Interactive Brokers presenta la piattaforma di trading di prossima generazione: IBKR Desktop

Integrazione di una progettazione ottimizzata e strumenti potenti

GREENWICH, Conn.–(BUSINESS WIRE)–Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico globale automatizzato, è entusiasta di presentare IBKR Desktop, l’applicazione desktop per trading di prossima generazione per Windows e Mac, progettata per i trader moderni che chiedono semplicità ma apprezzano i potenti strumenti di trading di Interactive Brokers. IBKR Desktop segna un nuovo capitolo di innovazione e attenzione all’esperienza utente intuitiva per Interactive Brokers.









“ Interactive Brokers vanta una lunga tradizione di offerta di tecnologia leader del mercato. Nel rispondere alle richieste dei nostri clienti di potenti strumenti di trading con un’interfaccia intuitiva, abbiamo sfruttato la nostra esperienza nello sviluppo di soluzioni di trading innovative per creare la nostra piattaforma di ultima generazione.”

