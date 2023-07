Riassunto: Interactive Brokers lancia il Securities Lending Dashboard

Il nuovo strumento aiuta a informare meglio gli operatori a breve termine

GREENWICH, Conn.–(BUSINESS WIRE)–Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico globale automatizzato, oggi ha annunciato il lancio del Securities Lending Dashboard, progettato per aiutare i clienti a valutare l’attività di short selling per determinati titoli e informare le loro decisioni di trading. Il nuovo Securities Lending Dashboard consente agli investitori individuali e istituzionali sofisticati, compresi gli hedge fund, di visualizzare un universo più ampio di dati di prestito titoli nelle metriche principali. Questo completa il sistema Securities Loan Borrow (SLB) di Interactive Brokers, una piattaforma self-service interamente elettronica e azionabile che permette ai clienti di cercare titoli disponibili sulla piattaforma Interactive Brokers a costo zero.









