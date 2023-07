Riassunto: Inter.link si espande in tutta Europa con l’infrastruttura in fibra e per la banda larga di euNetworks

A supporto dello sviluppo della piattaforma di connettività automatizzata globale di Inter.link

LONDRA e BERLINO–(BUSINESS WIRE)–euNetworks GmbH (“euNetworks”), società di infrastrutture per la larghezza di banda dell’Europa occidentale, e Inter.link GmbH (“Inter.link”), fornitore globale NaaS (Network-as-a-Service) e di connettività Internet in rapida crescita, hanno annunciato la reciproca collaborazione a supporto dei programmi di espansione internazionale di Inter.link. In base ai termini dell’accordo pluriennale in essere, euNetworks ha fornito connettività a lungo raggio per la copertura di Germania, Austria, Repubblica Ceca, Finlandia, Svezia, Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Spagna, Italia, Regno Unito e Irlanda, oltre a fibra spenta per Berlino, Francoforte e Vienna. Questa infrastruttura, che rappresenta la dorsale principale di Inter.link in Europa, include le misurazioni dell’impatto di carbonio correlato ai servizi di euNetworks da parte di Inter.link, che si è impegnata a realizzare una piattaforma per la connettività sostenibile e automatizzata a livello internazionale.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto euNetworks:

Hannah Britt | Direttore marketing| euNetworks

5 Churchill Place | London E14 5HU



hannah.britt@eunetworks.com email | +44 7717 896 446 cellulare

Contatto Inter.link:

Carolyn Allebrodt | Direttore marketing senior | Inter.link



carolyn@inter.link email | +49 30577037410 telefono