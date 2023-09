Riassunto: Intelsat prescelta da Air Canada per fornire connettività per la flotta ampliata

Il rapporto a lungo termine è stato ampliato includendo 100 altri aerei dotati di Wi-Fi

La linea aerea impiegherà la nuova antenna EAS (Electronically Steered Array)

MCLEAN, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Air Canada e Intelsat, operatore di una delle più grandi reti terrestri e satellitari integrate al mondo e leader nel settore della connettività in volo, oggi ha annunciato un accordo ai sensi del quale Intelsat fornirà sistemi di connettività per quasi 100 ulteriori aerei della flotta della linea aerea, che includeranno la nuova antenna ad array orientata elettronicamente multiorbita (ESA) per gli aerei della sua flotta di aviogetti regionali.









“Da 14 anni Intelsat fornisce affidabile connettività in volo ad Air Canada e ai suoi passeggeri”, commenta Dave Bijur, Vicepresidente senior attività commerciali per Intelsat Commercial Aviation.

