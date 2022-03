Riassunto: Intelsat porterà la connettività 3G e 4G nell’ottavo paese più grande dell’Africa

L’accordo con Orange Mali espande la connettività sicura in aree difficili da raggiungere

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, l’operatore della rete terrestre e satellitare integrata più grande al mondo e fornitore principale di connettività in volo (IFC), è stato selezionato da Orange Mali SA per portare la connettività 3G e 4G in aree difficili da raggiungere in Mali, l’ottavo paese africano per dimensioni.

L’accordo è un primato nell’Africa Occidentale francofona – la realizzazione riuscita di reti 4G via satellite, considerata la soluzione ottimale, vista la dimensione del paese e la logistica coinvolta.

Orange Mali è il principale operatore di rete mobile in Mali ed è stato premiato con due prestigiosi riconoscimenti da OOKLA (speed test della banda larga globale) come la “rete mobile più veloce dell’Africa Occidentale” e il “fornitore di servizi internet più veloce del Mali”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:



Melissa Longo – melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881