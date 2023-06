Riassunto: Intelsat porterà a Japan Airlines la connettività aggiornata 2Ku

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore della più estesa rete satellitare e terrestre integrata al mondo e importante fornitore di connettività in volo (IFC), ha raggiunto un accordo con il cliente di lunga data Japan Airlines (JAL) per aggiornare circa 50 aerei 737s e 767s con la soluzione di connettività in volo 2Ku dell’azienda.





“Apprezziamo la fiducia che JAL ha riposto in Intelsat per l’intero decennio del nostro rapporto commerciale”, ha dichiarato Dave Bijur, senior vice president di Commercial for Intelsat Commercial Aviation. “JAL è stato il primo cliente del settore aviazione commerciale non statunitense e non vediamo l’ora di continuare a sostenere il servizio di connettività in volo leader sul mercato offerto da JAL in Giappone, dove il servizio è gratuito per i passeggeri di JAL”.

Melissa Longo – melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881