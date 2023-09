Riassunto: Intelsat offre un nuovo servizio di connettività broadcast affidabile

IntelsatOne IP garantisce una distribuzione IP fluida e di qualità del contenuto multimediale

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore di una delle reti satellitari e terrestri integrate più estese al mondo e fornitore leader di connettività in volo (IFC), oggi ha annunciato un nuovo sistema di distribuzione dei contenuti che utilizzerà Internet per trasportare contenuti video di alta qualità in tutto il mondo. Il servizio IntelsatOne IP sfrutta decenni di esperienza di Intelsat nella trasmissione satellitare e terrestre per fornire affidabilità, servizio clienti, portata globale, funzionalità di backup dei contenuti e scalabilità.





“IntelsatOne IP aumenta la portata e la flessibilità della rete multimediale globale di Intelsat e integra la nostra attuale presenza globale via satellite e su fibra”, è stato il commento di Pascale Fromont, vicepresidente del settore Media presso Intelsat.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Melissa Longo – melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881