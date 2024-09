Riassunto: Intelsat firma un accordo con i media ibridi per la distribuzione di contenuti di Hearst Networks EMEA

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore di una delle più grandi reti terrestri e satellitari integrate al mondo, ha lanciato con successo un servizio di distribuzione di contenuti televisivi ibridi per portare i canali di Hearst Networks EMEA (già nota come A+E Networks EMEA) a centinaia di punti in tutta Europa grazie alla sua connessione ininterrotta satellitare-terrestre.





“I clienti di media globali in espansione come Hearst Networks EMEA vogliono collaborare con un unico operatore in grado di fornire connessioni ininterrotte dai satelliti alle reti di distribuzione di Internet Protocol su base terrestre”, ha dichiarato Rhys Morgan, vicepresidente regionale, EMEA, Media e Networks. “Intelsat ha la visibilità nell’intera rete di distribuzione, anche quando abbraccia diverse tecnologie ed è in grado di consentire ai clienti di raggiungere un maggior numero di utenti finali”.

