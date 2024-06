Riassunto: Intelsat e Starfish Space raggiungono un accordo per una missione di assistenza satellitare

Il primo veicolo commerciale per manutenzione Otter garantirà un’estensione di anni della vita utile a partire dal 2026

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore della più vasta rete satellitare e terrestre integrata al mondo, ha sottoscritto un contratto per un veicolo di assistenza Starfish Otter per fornire servizi di estensione della vita utile di un satellite geostazionario Intelsat, a partire dal 2026. Questo storico accordo ribadisce l’impegno di Intelsat nell’utilizzare le tecnologie di assistenza satellitare per ottimizzare il valore che i suoi satelliti possono fornire ai clienti e segnerà la prima missione di Starfish per fornire servizi a un operatore satellitare commerciale con Otter.









“Per sessant’anni, Intelsat ha dimostrato il suo impegno nei confronti dell’innovazione e dell’utilizzo di nuove tecnologie provenienti dall’intero settore”, ha dichiarato Jean-Luc Froeliger, vicepresidente senior della divisione Space Systems di Intelsat.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Melissa Longo – melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881