Riassunto: Intelsat e J-AIR offrono il primo IFEC gratuito su aerei regionali in Giappone

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore di una delle reti satellitari e terrestri integrate più grandi al mondo e fornitore leader di connettività di bordo (IFC), insieme alla compagnia aerea Japan Airlines Co., Ltd., con sede a Tokyo, ha annunciato oggi che il servizio di connettività di Intelsat sarà lanciato sugli aerei Embraer E190 della compagnia aerea per la sua compagnia aerea controllata, J-AIR Co. Ltd.





Japan Airlines ha installato il sistema 2Ku di Intelsat sul primo aereo E190 di J-AIR e installerà altri 13 aerei entro l’autunno 2024. La compagnia aerea offre servizi di intrattenimento wireless gratuiti dal 2016. Con l’aggiunta di 2Ku, J-AIR sarà il primo aereo regionale in Giappone a offrire servizi di intrattenimento e connettività a bordo (IFEC), nonché il primo aereo E190 equipaggiato a livello globale con il sistema 2Ku di Intelsat.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:



Melissa Longo – melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881