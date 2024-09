Riassunto: Intelecy annuncia la promozione di Anna Olsson a Direttore operativo

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Intelecy, un’importante società norvegese di intelligenza artificiale (IA) industriale, è entusiasta di annunciare la promozione di Anna Olsson da Direttore commerciale (Chief Commercial Officer, CCO) a Direttore operativo (Chief Operating Officer, COO). Questa iniziativa giunge in un momento in cui la società accelera la sua espansione globale, a seguito di un anno di crescita straordinaria e implementazioni riuscite di progetti in vari Paesi.





Anna Olsson, che è entrata in Intelecy con oltre 20 anni di esperienza nel settore del software, è stata essenziale per la promozione della strategia commerciale e dell’internazionalizzazione della società. Con solide competenze nell’IA industriale ed esperienza da ruoli globali, compreso l’incarico ricoperto a Cognite e Microsoft, la leadership di Olsson oggi si concentrerà sull’ottimizzazione delle operazioni per soddisfare la crescente domanda globale di Intelecy e sul sostegno della sua innovazione continua nell’ottimizzazione dei processi a base di IA e nella gestione energetica.

