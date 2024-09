Riassunto: Intelecy annuncia la nomina di Sanjeev Kumar a Chief Revenue Officer

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Intelecy, azienda leader nell’IA industriale, è entusiasta di annunciare la nomina di Sanjeev Kumar a Chief Revenue Officer (CRO). Questa nomina strategica arriva in un momento cruciale in cui Intelecy accelera la sua ambiziosa espansione in Europa, grazie ai recenti ingressi sul mercato francese e del Regno Unito.





Con oltre un decennio di esperienza nel guidare la crescita esponenziale dei ricavi delle aziende SaaS, Sanjeev Kumar applicherà il suo bagaglio di competenze alle prime fasi di ampliamento aziendale, e fino alla crescita significativa delle entrate ricorrenti annuali.

Prima di entrare in Intelecy, Sanjeev ha ricoperto ruoli esecutivi in aziende di software di alto livello, tra cui Uniphore, Boost.ai e Zuora, dove ha dimostrato le sue capacità di direzione in periodi di rapida espansione e trasformazione.

