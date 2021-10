Riassunto: Inspira Technologies sceglie GlobalLogic per lo sviluppo software del suo sistema di supporto respiratorio extracorporeo a utilizzo precoce che funziona come un “polmone artificiale”

Il progetto evidenzia le competenze decennali nell’innovazione software rapida e scalabile per dispositivi medicali di classe III del leader nel campo della progettazione digitale

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic Inc., una società del Gruppo Hitachi e leader nel campo della progettazione digitale, ha annunciato oggi di essere stata selezionata da Inspira Technologies per lo sviluppo di una piattaforma digitale ottimizzata per algoritmi che fungerà da base per il dispositivo ART, un sistema di supporto respiratorio extracorporeo a utilizzo precoce, destinato ai pazienti affetti da insufficienza respiratoria, come quelli con diagnosi di COVID-19. Il progetto sottolinea le solide competenze di GlobalLogic nella creazione di software di classe II e classe III per dispositivi medicali che devono soddisfare rigidi requisiti regolatori.

Inspira Technologies ha creato il dispositivo ART, un nuovo approccio extracorporeo a utilizzo precoce e a basso flusso, per rispondere alle esigenze della significativa popolazione di pazienti le cui condizioni continuano a peggiorare a seguito di ventilazione non invasiva.

